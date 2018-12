Keine Gefahr für Tschechien nach Terror in Frankreich

Nach dem Anschlag in Straßburg am Dienstag will das Innenministerium die Sicherheitsvorkehrung in Tschechien nicht verschärfen. Dies bestätigte Ressortchef Jan Hamáček in einer Stellungnahme am Mittwoch. Die Polizeipräsenz sei in der Vorweihnachtszeit so oder so größer, so der Sozialdemokrat.

Bei einem Angriff auf einem Weihnachtsmarkt im französischen Straßburg waren am Dienstagabend mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet einen terroristischen Hintergrund der Tat. Tschechiens Innenminister Hamáček drückte den Opfern und Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus.