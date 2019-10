Keine Einigung zu Lehrergehältern

Die Verhandlungen zwischen Premier Andrej Babiš, Bildungsminister Robert Plaga und den Gewerkschaften am Freitag zur Aufstockung der Lehrergehälter haben kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitnehmervertreter fordern ab kommenden Jahr auch weiterhin einen Anstieg der Löhne um zehn Prozent, während die Regierung mit einem flächendeckenden Plus von 2700 Kronen (110 Euro) rechnet. Laut dem Chef der Lehrergewerkschaft František Dobšík bleiben die Pädagogen in Streikbereitschaft sind aber offen für weitere Gespräche.

Die Lehrer werfen der Regierung vor, den versprochenen Lohanstieg nicht umsetzen zu wollen. So sollten die Löhne in dem Segment 130 Prozent des tschechischen Durchschnittslohns betragen. Der durchschnittliche Brutto-Monatslohn lag im vergangenen Jahr hierzulande bei 31.885 Kronen (1250 Euro), und Lehrer kamen durchschnittlich auf 33.244 Kronen (1300 Euro). 130 Prozent bedeuteten 41.450 Kronen (1625 Euro).