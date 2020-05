Kein Pflichtabitur in Mathematik – Abgeordnetenhaus dafür

Mathematik soll kein Pflichtfach bei den Abiturprüfungen in Tschechien sein. Das Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag der Regierung gebilligt. Laut Bildungsminister Robert Plaga soll zunächst an einer Verbesserung des Unterrichts gearbeitet werden.

Ursprünglich sollten tschechische Gymnasiasten ab 2021 eine verpflichtende Abiturprüfung in Mathematik ablegen. Sollte auch der Senat der Vorlage zustimmen, werden sie künftig weiterhin zwischen Mathematik und einer Fremdsprache wählen können.