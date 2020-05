Kauf von Smartwings ist laut Hamáček kein Thema

Ein Kauf der Fluggesellschaft Smartwings stehe für den Staat nicht auf der Tagesordnung. Dies erklärte Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Sonntag in einer Diskussionsrunde des Tschechischen Fernsehens (ČT). Smartwings könne jedoch eines der staatlichen Hilfsprogramme nutzen, zum Beispiel das Programm Antivirus zur Unterstützung der Kurzarbeit, so Hamáček.

Tags zuvor hatte der Minister für Industrie, Handel und Verkehr, Karel Havlíček (parteilos), noch davon gesprochen, dass der Staat den hundertprozentigen Anteil an der Fluggesellschaft erwerben könnte. Die Opposition ist mehrheitlich nicht damit einverstanden, die Absicht der Verstaatlichung von Smartwings hat ebenso der Chef des Gewerkschaftsdachverbandes, Josef Středula, kritisiert. Laut Havlíček könnte der Kauf des hundertprozentigen Anteils nur dann erfolgen, wenn der Kaufbetrag gegen Null gehe. Doch auch so würde die Rettung des Unternehmens dem Staat Milliarden Kronen kosten. Eine andere Option in Form einer Bankgarantie aber schloss er nicht aus. Der Staat erwäge ein höheres Maß an Unterstützung für Smartwings, da dies von strategischer Bedeutung sei, sagte der Industrieminister.

Zur Smartwings-Gruppe gehören die Fluganbieter Smartwings und České aerolinie (ČSA). Wegen der Corona-Krise mussten sie im März die meisten Flüge aus und nach Tschechien vorübergehend einstellen.