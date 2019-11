Kauf israelischer Radargeräte für tschechische Armee wird im Dezember besiegelt

Der geplante Kauf umstrittener israelischer Radargeräte für die tschechische Armee soll Anfang Dezember besiegelt werden. Damit solle die veraltete russische Technik ersetzt werden, sagte Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos). Innerhalb der Nato bestehen jedoch Sicherheitsbedenken gegenüber Anlagen aus Staaten, die nicht dem Nordatlantikpakt angehören.

Insgesamt will Tschechien acht Radargeräte anschaffen. Die Kosten liegen bei 3,5 Milliarden Kronen (138 Millionen Euro). In den Auftrag an das israelische Staatsunternehmen Elta Systems sollen tschechische Firmen im Umfang von mindestens 30 Prozent eingebunden werden.