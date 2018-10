Kassenbon-Lotterie: 832.000 Teilnehmer innerhalb eines Jahres

Mehr als 832.000 Menschen haben bisher an der Kassenbon-Lotterie in Tschechien teilgenommen. Sie haben dabei rund 193 Millionen Kassenbons eingeschickt, wie das Finanzministerium auf Anfrage der Presseagentur ČTK mitteilte. Bei der bisher letzten Verlosung am 15. September machten 357.000 Menschen mit. Immer zu Mitte jedes Monats werden über 21.000 Preise unter den eingeschickten Kassenbon-Codes verlost.

Die Kassenbon-Lotterie ist im Oktober vergangenen Jahres gestartet worden. Sie ist mit der Registrierkassenpflicht verbunden. Die Lotterie soll in den Vorstellungen des ehemaligen Finanzministers und heutigen Premiers Andrej Babiš dazu führen, dass die Kunden bei jedem Einkauf nach dem Beleg fragen.