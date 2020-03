Kartenzahlung übertrifft in Tschechien erstmals Barzahlung

Die Tschechen haben im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Mal mit Karte bezahlt, wobei so insgesamt 845 Milliarden Kronen (33 Milliarden Euro) umgesetzt wurden. Entsprechende Zahlen veröffentlichte der tschechische Bankkarten-Verein am Dienstag. Damit wurde hierzulande erstmals öfter mit Karte als bar bezahlt. Die Zahl richtet sich dabei nach den Bargeld-Abhebungen an Geldautomaten.

Laut dem Bankkarten-Verein wurden bis 2019 rund 12,7 Millionen Bankkarten ausgegeben. Die 10-Millionen-Marke wurde bereits im Jahr 2011 geknackt.