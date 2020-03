Kartenverkauf für Smetanas Litomyšl und für Antonín-Dvořák-Festival in Příbram

Am Mittwoch um 10 Uhr startet der Ticketverkauf für das Musikfestival Smetanas Litomyšl. Insgesamt stehen mehr als 30.000 Karten für 44 Konzerte und Opernvorstellungen zur Verfügung. Dies teilten die Veranstalter mit. Die 62. Auflage des Musikfestivals findet vom 11. Juni bis 6. Juli statt.

Bereits jetzt hat der Kartenverkauf für das Antonín-Dvořák-Festival in Příbram begonnen. Auf dem Programm stehen 15 Konzerte, zwei Opernvorstellungen sowie eine Serie von Open-Air-Veranstaltungen. Die Konzerte werden nicht nur in Příbram veranstaltet, sondern auch beispielsweise im Schloss in Dobříš, in der Antonín-Dvořák-Gedenkstätte in Vysoká und im Rathaus in Březnice. Das Festival findet vom 25. April bis 4. Juni statt.