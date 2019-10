Kartellamt gegen Verkauf der Bulgarien-Geschäfte von ČEZ

Das bulgarische Kartellamt hat den geplanten Verkauf der Aktiva des Energiekonzerns ČEZ in Bulgarien an die Firma Eurohold blockiert. Dem Amt zufolge würde die Transaktion in einem Gesamtwert von 335 Millionen Euro zu einem wesentlichen Anstieg des Marktanteils der neuen Group führen und beträchtliche Folgen für die Versicherungs- und Energiemärkte haben. Darüber hat die Agentur Reuters am Donnerstag berichtet.

ČEZ wird weitere Schritte nach einer gründlichen Bekanntmachung mit der Entscheidung erwägen, teilte der Konzern mit.