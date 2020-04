Karfreitag: Pfarreien bereiten Online-Übertragungen aus Kirchen vor

Am Karfreitag gedenken die Christen des Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Gläubigen diesmal nicht in den Kirchen zusammentreffen. Der Generalsekretär der Tschechischen Bischofskonferenz, Stanislav Přibyl, erklärte, die durch das Coronavirus verursachte Situation könne den Gläubigen helfen, den Inhalt der Osterereignisse zu begreifen und sich dessen bewusst werden, was bei den üblichen Gottesdiensten übersehen werde.

Viele Pfarreien in Tschechien planen Online-Übertragungen der Gottesdienste. Im Veitsdom auf der Prager Burg wurde am Karfreitag das Krönungskreuz ausgestellt, das zum Domschatz gehört.