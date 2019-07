Slalom-Kanute Jiří Prskavec hat beim Weltcup in Tacen in Slowenien den dritten Platz belegt. Er sei sehr glücklich, sagte Prskavec nach dem Rennen. In Tacen klappe es nicht immer, so der 26-jährige Tscheche.

Prskavec führt weiterhin die vorläufige Weltcup-Gesamtwertung an.