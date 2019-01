Kanadischer Politiker wird persönlich Andenken von Jan Palach ehren

Das Andenken von Student Jan Palach wird neben tschechischen Politikern am Freitag, dem 18. Januar, in Prag auch der Vorsitzende des kanadischen Unterhauses Geoff Regan ehren. Palach hat sich am 16 Januar 1969 auf dem Wenzelsplatz selbst verbrannt, um die Gesellschaft aus der Lethargie wachzurütteln, die sich nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei verbreitete. Regan wird mit seinem tschechischen Amtskollegen Radek Vondráček (Ano-Partei) an Palach an der Karlsuniversität erinnern.

Am 16. Januar wird der Vorsitzende des Senats des tschechischen Parlaments Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) eine Rede auf einer Gedenkveranstaltung auf dem Prager Wenzelsplatz halten, die von den Veranstaltern des Festivals gegen Totalitarismus Mene Tekel organisiert wird.