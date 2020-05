Kampf gegen Dürre: Landwirtschaftsministerium will weitere Orte für Wasserspeicher

Das Landwirtschaftsministerium schlägt weitere 31 Orte in Tschechien vor, an denen Wasserspeicher entstehen könnten. Die jeweiligen Gemeinden hätten den Vorschlägen bereits zugestimmt, erläuterte Minister Miroslav Toman (Sozialdemokraten) am Montag. Das Umweltministerium hätte aber nur zu dreien die Zustimmung gegeben, so der Ressortchef.

Mit den Wasserspeichern möchte Tschechien die anhaltende Dürre im Land bekämpfen. Derzeit besteht eine Liste von 65 Orten hierzulande, an denen der Bau der Reservoirs geprüft wird oder noch geprüft werden soll.