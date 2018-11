Kampf gegen Crystal: Polizei zerschlägt Drogenring in Karviná

Die tschechische Polizei hat in der Gegend um Karviná / Karwin einen Drogenring zerschlagen, dieser hatte vor allem Crystal Meth hergestellt. Innerhalb von drei Jahren produzierte die Gruppe über 163 Kilogramm des Metamphetamins. Ein Teil der illegalen Ware wurde auch ins Ausland geliefert, wie der stellvertretende Polizeipräsident in Mährisch-Schlesien, Radim Wita, am Mittwoch mitteilte.

Die Razzia fand bereits Ende vergangener Woche statt. Dabei schlug die Polizei an 17 Orten gleichzeitig zu. Sieben mutmaßliche Mitglieder der Gang seien festgenommen worden, präzisierte Wita.