Kameramann und Dissident Milota mit 85 Jahren gestorben

Der bekannte Kameramann und frühere Dissident Stanislav Milota ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie die Presseagentur ČTK berichtete. Milota gehörte in den 1960er Jahren zur neuen tschechoslowakischen Welle im Film. So führte er die Kamera in Juraj Herz´ Film „Der Leichenverbrenner“ (1968).

Nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen kam Milota auf den Index. Der Filmemacher aus Prag war dann in der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 aktiv. Nach der politischen Wende von 1989 wurde Stanislav Milota für sein Schaffen und seinen Widerstand gegen das kommunistische Regime geehrt. Unter anderem erhielt er den František-Kriegel-Preis.