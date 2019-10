Kabinett ohne Sozialdemokraten billigt Ausgaben für EU-Vorsitz

Der tschechische EU-Vorsitz in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 soll etwa 1,24 Milliarden Kronen (47,7 Millionen Euro) kosten. Darüber hat das Regierungskabinett am Montag entschieden. Den Informationen der Nachrichtenagentur ČTK zufolge hat den Entwurf, den Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Finanzministerin Alena Schillerová (parteilos) vorgelegt haben, keiner der von den Sozialdemokraten nominierten Minister unterstützt.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hält den Budgetentwurf für ungenügend. Die geplanten Ausgaben sind laut dem Außenminister um etwa eine Milliarde Kronen (19,2 Millionen Euro) niedriger, als die Ausgaben ähnlich großer Länder in der letzten Zeit. Im Spiel ist laut Petříček der Ruf Tschechiens in der Welt. Für den EU-Vorsitz werde Tschechien weniger Personal als jedwedes Land einschließlich Malta haben, so der Außenminister.