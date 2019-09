Karolína Plíšková hat sich zum vierten Mal in der Folge für die WTA-Finals qualifiziert. Die Teilnahme an den WTA-Championships in Shenzhen hat sich die tschechische Tennisspielerin mit dem Sieg beim Turnier in Shengzhou gesichert.

Sie sei sehr stolz, dass sie zum vierten Mal an den WTA-Finals teilnehmen werde und freue sich auf die Spiele gegen die besten Spielerinnen der Saison, sagte die 27-jährige Tschechin.