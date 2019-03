Schuldner sollen in Zukunft einen besseren Überblick über ihre Lasten haben. Das Justizministerium plane eine Reform des allgemeinen Schuldnerregisters, wie das Ressort am Wochenende mitteilte. Demnach sollen verschuldete Menschen in Zukunft alle Forderungen der Gläubiger samt Säumnisgebühren einsehen können, bisher ist lediglich die Grundschuld nachvollziehbar.

Die Überschuldung von Privathaushalten ist weiterhin ein großes Problem in Tschechien. Rund 800.000 Bürger leben derzeit in Pfändung. Deshalb gilt als eine der Prioritäten der Mitte-Links-Koalition eine Reform des Gesetzes zu Privatinsolvenzen.