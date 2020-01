Jurečka zum Vorsitzenden der Christdemokraten gewählt

Der Abgeordnete und Ex-Landwirtschaftsminister Marian Jurečka wurde zum Vorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Darüber entschieden die Delegierten eines Sonderkongresses am Samstag in Prag. Jurečka bekam 205 Stimmen, der Vizevorsitzende der Partei und Chef der christdemokratischen Fraktion im Abgeordnetenhaus, Jan Bartošek, wurde von 142 Delegierten unterstützt. Jan Horníček aus Regionalorganisation in Hradec Králové / Königgrätz erhielt zehn Stimmen. Der Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský, der für den Posten des Parteichefs ursprünglich kandidieren wollte, gab die Kandidatur auf dem Sonderkongress auf. Jurečka ersetzt im Posten des Parteichefs Marek Výborný, der aus Familiengründen zurücktrat.

Jurečka ist eher zurückhaltend, was eine eventuelle Zusammenarbeit der jetzigen Oppositionsparteien vor den Wahlen anbelangt. Auf der Pressekonferenz nach seiner Wahl zum Parteichef schloss er die Zusammenarbeit jedoch nicht aus. Bartošek kann sich die Kooperation mit anderen Gruppierungen vor den nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus vorstellen. Jurečka erklärte nach der Wahl, dass die Christdemokraten nicht an einer Regierung teilnehmen würden, in der eine strafrechtlich verfolgte Person ist, deren Interessenskonflikte den Staat gefährden und die keine moralische Integrität hat.