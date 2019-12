Judo: Krpálek wird Zweiter beim Masters-Turnier in China

Der Judoka Lukáš Krpálek hat bei den Masters in China den zweiten Platz in der höchsten Gewichtsklasse über 100 Kilo erkämpft. Der tschechische Repräsentant hat in Qingdao drei Begegnungen gewonnen und das Finale erreicht. Wegen einer Verletzung am Rücken musste er allerdings die Teilnahme am Duell um den Titel am Samstag absagen.

Dank des Einzugs ins Finale übernimmt der Olympia-Sieger vom Rio de Janeiro und diesjährige Weltmeister die Führungsposition in der Weltrangliste, und zwar zum ersten Mal in der der höchsten Gewichtsklasse.