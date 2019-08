Der tschechische Judoka Lukáš Krpálek ist zum ersten Mal Weltmeister in der Gewichtsklasse über 100 kg geworden. Im Finale der WM in Tokio setzte sich der 28-jährige Tscheche am Samstag gegen den Japaner Hisayoshi Harasawa durch.

Krpálek gewann das Olympia-Gold in Rio in der Gewichtsklasse bis 100 kg. In derselben Gewichtsklasse holte er 2014 den Weltmeistertitel.