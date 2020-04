Jourová: Maßnahmen gegen Coronavirus könnten Demokratie schwächen

Sollten die gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Europa getroffenen Maßnahmen noch eine ganze Weile andauern, könnte das die Demokratie schwächen. Dies sagte die Tschechische Vizevorsitzende der Europäischen Kommission, Věra Jourová, in einem Gespräch für die deutsche Tageszeitung „Die Welt“. Das Coronavirus dürfe nicht die demokratische Ordnung zerstören. Die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz hegt zudem Zweifel an dem ungarischen Vorgehen in der Corona-Krise.

Sie verstehe, dass in Zeiten einer Coronavirus-Pandemie entschlossene und zentralisierte Maßnahmen erforderlich seien. 20 EU-Mitgliedsländer hätten daher den Notstand ausgerufen, um Regelungen wie beispielsweise Ausgangsbeschränkungen durchsetzen zu können. Doch auf lange Sicht bestehe dadurch die Gefahr, dass die Demokratie geschwächt werde, sagte Jourová.