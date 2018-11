Journalist und Chartist Petránek im Alter von 86 Jahren verstorben

Im Alter von 86 Jahren ist am Samstagabend der Journalist und Publizist Jan Petránek gestorben. Petránek war langjähriger Redakteur des Tschechoslowakischen Rundfunks und im August 1968 einer derjenigen gewesen, die aus dem Rundfunkgebäude sendeten, obwohl es durch sowjetische Soldaten beschossen wurde. Nach 1968 wurde er vom Rundfunk entlassen und unterschrieb die Charta 77. Im Jahr 2015 wurde Petránek vom tschechischen Präsidenten mit der vaterländischen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Petránek wurde am 28. Dezember 1931 in Prag geboren. Im Rundfunk begann er im Jahr 1951, er arbeitete als Auslandskorrespondent und Fachmann für Astronautik. In den 1960er Jahren war er unter anderem Berichterstatter aus der Sowjetunion und Indien.