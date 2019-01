Journalist Karel Lánský im Alter von 94 Jahren gestorben

Im Alter von 94 Jahren ist der Rundfunkjournalist Karel Lánský gestorben. Nach der Okkupation der Tschechoslowakei im August 1968 beteiligte er sich an der Aufrechterhaltung der Rundfunksendungen. Über den Tod von Lánský informierte seine Tochter am Mittwoch die Medien.

Lánský leitete 1968 die innenpolitische Redaktion des Tschechoslowakischen Rundfunks. Wegen der Teilnahme an den Sendungen im August 1968 wurde er entlassen. Lánský unterzeichnete die Charta 77. Nach der Wende von 1989 kehrte er nach 20 Jahren in den Rundfunk zurück. In den Jahren 1990 bis 1992 leitete er die Auslandssendungen des Tschechoslowakischen Rundfunks.