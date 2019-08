Auf dem Programm des internationalen Orgelfestivals in der Prager Jakobskirche steht am Donnerstag ein Konzert des japanischen Organisten Kensuke Ohira. Zum ersten Mal in der Festivalgeschichte erklingt japanische Musik. Zudem wird Ohira Werke von Johann Sebastian Bach spielen.

Das internationale Orgelfestival findet im St. Jakob bis 19. September statt. Die dortige Orgel hat Abraham Stark aus Loket / Elbogen 1705 gebaut.