Jan Ole Gerster und Zhai Yixiang kommen zu Filmfest in Karlsbad

Die Veranstalter des Filmfests in Karlovy Vary / Karlsbad haben erste Teile des diesjährigen Programms enthüllt. Demnach zeigt der deutsche Regisseur Jan Ole Gerster seinen neuen Film „Lara“ als Weltpremiere bei dem A-Festival in Westböhmen. In dem mit Spannung erwarteten Drama spielt unter anderem Corinna Harfouch. Eine weitere Weltpremiere ist der neue Streifen des chinesischen Regisseurs Zhai Yixiang.

Tschechische Weltpremieren werden diesmal hingegen nicht zu sehen sein. Stattdessen laufen Produktionen unter anderem aus den USA, Spanien oder den Philippinen. Das Filmfestival in Karlsbad beginnt am 28. Juni.