Jagdschloss Dvojhradí bei Teplice ist abgebrannt

Das kleine Jagdschloss Dvojhradí, das am Rande von Dubí / Eichwald stand, ist in der Nacht auf Mittwoch abgebrannt. In dem Gebäude hat sich während des Brandes niemand aufgehalten. Das teilte der Sprecher der Feuerwehr im nordböhmischen Kreis Ústí nad Labem / Aussig, Milan Rudolf, mit. Das Barockschloss steht auf der Liste der Kulturdenkmäler. Die Polizei untersucht die Brandursachen. Der Besitzer der Residenz bezifferte die Schäden auf mehr als eine Million Kronen (40 000 Euro). Die Summe könne aber noch höher sein.

Das Schloss ließ Graf Franz Karl von Clary und Aldringen um 1703 für seine Frau erbauen. Das Wildgehege gehört zu den beliebten Ausflugszielen der Kurgäste von Teplice / Teplitz. Im Gebäude befand sich ein Restaurant.