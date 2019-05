IWF erwartet Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent in Tschechien

Die tschechische Wirtschaft soll laut Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr das Wachstum in Höhe von 2,5 Prozent erreichen. Dies ergibt sich aus dem Bericht der IWF-Mission in Tschechien, der am Dienstag in Prag vorgestellt wurde. Noch Anfang April hatte der Währungsfonds in seinem World Economic Outlook das Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent erwartet.

Die Wirtschaft sei im Aufschwung. Die Löhne seien gestiegen, und die Arbeitslosenrate sei auf Rekordtiefwerte gesunken und sei die niedrigste in der EU. Allerdings müsse man mehr tun, um das starke Wirtschaftswachstum zu behalten, kommentierte der Leiter der Mission, Alasdair Scott, vor Journalisten die Ergebnisse.