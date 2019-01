Italien: Neonazi-Konzert zu Ehren Palachs findet auf dem Land statt

Das Konzert italinischer Neonazi-Bands zu Ehren des tschechischen Studenten Jan Palach am Samstag hat in einem Dorf südlich von Verona stattgefunden. Darüber berichteten italienische Medien am Sonntag. Zuvor hatten mehrere Veranstaltungsorte das Konzert des neofaschistischen Vereins Nomos in der norditalienischen Großstadt selbst abgesagt. Kritik an dem Konzert kam unter anderem von der Vertretern der Prager Karlsuniversität.

Für italienische Neofaschisten gilt Palach als Symbol des Antikommunismus. In dieser Woche wurde bei zahlreichen Aktionen an die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren erinnert. Mit seiner Tat wollte Palach die tschechoslowakische Gesellschaft aus ihrer Lethargie nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 wachrütteln. Der Student starb drei Tage nach seiner Selbstverbrennung unter entsetzlichen Qualen an den Folgen seiner Tat.