InterSucho: Trockenheit der oberen Bodenschicht zurückgegangen

Die Trockenheit auf dem Gebiet der Tschechischen Republik ist zurückgegangen. Galten zu Anfang August noch die zwei schlechtesten von sechs Einstufungen für 13,3 Prozent des Territoriums, so trafen diese Negativwerte den letzten Messungen vom Sonntag zufolge nur noch auf 2,3 Prozent der Bodenfläche zu. Darüber informierte das wissenschaftliche Internetportal InterSucho. Ohne das Risiko, als Erdreich auszutrocknen, seien jetzt 20 Prozent des Landesgebiets, zu Anfang August waren es lediglich zehn Prozent gewesen, heißt es bei InterSucho.

Am schlechtesten ist die Lage in den nordostböhmischen Regionen um die Städte Jablonec nad Nisou / Gablonz und Semily / Semil. Allerdings wird die Bodenschicht bis zu 40 Zentimeter Tiefe von den Experten auch dort so eingestuft, dass sie nur mäßig von einer Austrocknung bedroht sei. Viel schlechter sieht dagegen die Lage in der Bodenschicht von 40 bis 100 Zentimeter Tiefe aus. Als außergewöhnlich und extrem trocken wurden in dieser Schicht mehrere Gebiete im Nordosten und Nordwesten Böhmens, im böhmischen Südwesten und in Nordmähren bewertet.