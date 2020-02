Internetwerbung nimmt stetig zu

Die Werbung im tschechischen Internet ist im vergangenen Jahr um ein Fünftel auf die Rekordsumme von 34,37 Milliarden Kronen (1,38 Milliarden Euro) gestiegen. Den größten Anteil an diesem Zuwachs hatten die ganzflächige Reklame und die Suchanzeigen. Bei den Werbekosten insgesamt entfallen 27,5 Prozent auf die Online-Reklame. Damit liegt die Internetwerbung seit 2016 konstant auf dem zweiten Platz hinter der TV-Werbung.

Das geht aus den Angaben der Marktforschungsagentur Median hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Nach Information von Median werde eingeschätzt, dass die Internetwerbung in diesem Jahr um weitere elf Prozent auf die Summe von 38,1 Milliarden Kronen (1,52 Milliarden Euro) anwachsen werde. Dies würde bedeuten, dass sich der Umfang dieser Reklame in den zurückliegenden fünf Jahren verdoppelt hätte.