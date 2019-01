In Prag wird am Mittwochabend das internationale Kurzfilmfestival eröffnet. Der 14. Festivaljahrgang gilt als eine Hommage an Ingmar Bergman.

Im Wettbewerb kämpfen knapp 20 Kurzfilme aus mehreren Ländern und unterschiedlicher Genres um den Hauptpreis. In der Sondersektion werden Kurzfilme von sechs schwedischen Regisseuren gezeigt, die das Schaffen von Ingmar Bergman reflektieren. Das Kurzfilmfestival läuft bis zum Sonntag.