Internationales Filmfestival in Karlsbad beginnt am Freitag

Im nordwestböhmischen Karlovy Vary / Karlsbad wird am Freitag der 54. Jahrgang des Internationalen Filmfestivals feierlich eröffnet. Einer seiner Stargäste ist die US-Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Julianne Moore. Sie ist am Donnerstag in der Kurstadt eingetroffen und wird zur Eröffnung mit einem Ehrenkristallglobus ausgezeichnet werden. Anschließend stellt Moore in Karlsbad ihren Film After the Wedding vor, bei dem ihr Ehemann Bart Freundlich Regie geführt hat.

Beim diesjährigen Festival werden in etwa 180 Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt. Die meisten von ihnen werden mehrfach projiziert. Rund 50 Filme werden in Karlsbad ihre Weltpremiere oder ihr europäisches Debüt erleben. Zu den weiteren Stargästen des Festivals gehören die Seriendarstellerin Patricia Clarkson und US-Schauspieler Casey Affleck.