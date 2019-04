Internationaler Protest gegen Ausbau der Kohleförderung in Turów

Unter dem Motto „Gemeinsam für die Zukunft“ haben sich am Sonntag rund 500 Menschen aus Tschechien, Deutschland, und Polen am Dreiländereck bei Hrádek nad Nisou / Grotta getroffen. Sie bildeten eine Menschenkette und protestierten somit gegen die Erweiterung des Braunkohletagebaus im polnischen Turów. Die Einwohner der Region befürchten unter anderem Grundwasserverlust in Folge des Tagebaus.

Die Protestveranstaltung wurde von mehreren tschechischen Initiativen vorbereitet, unter ihnen auch Greenpeace und dem Verein „Chráníme vodu“ (Wir schützen das Wasser), mit polnischen und deutschen Ökologen. Die Teilnehmer forderten die polnische Regierung in einem offenen Brief auf, sich als ein guter Nachbar zu verhalten und die Landschaft und Umwelt in den Nachbarländern sowie ihre eigene nicht zu zerstören.