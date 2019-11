Internationale Konferenz „Europa ohne Eisernen Vorhang“ läuft in Prag

Die Ereignisse des Jahres 1989 und der Sturz des Kommunismus in Europa stehen im Mittelpunkt einer internationalen Konferenz, die an diesem Montag in Prag läuft. Unter den Diskutierenden sind die ehemaligen Staatspräsidenten Tschechiens und Polens, Václav Klaus und Lech Walesa, der ehemalige tschechische Premier Petr Pithart und der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Pavel Rychetský sowie renommierte Soziologen, Politologen und Historiker.

Die Teilnehmer debattieren über die Ursachen des Zerfalls des von der Sowjetunion beherrschten Machtblocks und verschiedene Formen des Umsturzes in verschiedenen Staaten Europas. Auch die nachfolgende Entwicklung in den postkommunistischen Ländern und der Stand der Demokratie in Mitteleuropa 30 Jahre nach der Wende werden besprochen.

Die Tagung unter dem Titel „Europa ohne Eisernen Vorhang läuft in Prag: 30 Jahre Freiheit“ wird vom Tschechischen Rundfunk an diesem Montag veranstaltet und wird auf www.rozhlas.cz live übertragen.