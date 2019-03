International gesuchter Mörder in Prag gefasst

Einer Spezialeinheit der tschechischen Polizei ist am Samstag die Verhaftung eines international gesuchten Mehrfachmörders gelungen. Man habe den Mann trotz Verkleidung ausfindig gemacht und verhaftet, so die Polizei in einer Stellungnahme. Der Einsatz sei ohne Komplikationen abgelaufen.

Laut der Polizei handelt es sich bei dem Mann nicht um einen tschechischen Staatsbürger, die Nationalität des Verhafteten wurde jedoch nicht bekanntgegeben. Der 38-Jährige wurde von Ungarn und den Niederlanden per europäischen Haftbefehl gesucht, Serbien hatte gegen ihn eine internationale Fahndung ausgeschrieben. Dem Verdächtigen werden mindestens drei Morde zur Last gelegt.