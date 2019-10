Innenministerium will Asylverfahren beschleunigen

Das Innenministerium will eine Beschleunigung des Asylverfahrens gesetzlich verankern. Für den Fall einer neuen Flüchtlingswelle schlägt das Ministerium vor, dass das Asylrecht an Flüchtlinge in Ausnahmefällen innerhalb von dreißig Tagen gewährt werden kann.

Das superschnelle Asylverfahren soll auf Grund einer Entscheidung der Regierung im Falle eines übermäßig hohen Zuflusses von illegalen Migranten zum Einsatz kommen. Das teilte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus in Prag mit. Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf das Asyl hierzulande hätten würden ausgewiesen, ergänzte Hamáček.