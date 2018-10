Innenministerium plant mehr Befugnisse für private Sicherheitsdienste

Angestellte von privaten Sicherheitsdiensten könnten in Zukunft mehr Rechte bekommen, so beispielsweise auf das Tragen einer Waffe. Dies sieht eine Gesetzesnovelle vor, die derzeit beim Innenministerium ausgearbeitet wird. Darüber berichtete das Tschechische Fernsehen am Montag. Der Vorschlag sieht jedoch ebenso vor, dass Sicherheitsdienste für ihre Arbeit eine Lizenz des Ressorts brauchen.

Bisher gibt es hierzulande keine klare gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit von privaten Sicherheitsagenturen. Dabei sind in Tschechien rund 6000 Firmen mit 45.000 Angestellten in der Branche aktiv.