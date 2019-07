Innenministerium gewährt acht Taiwanesen Asyl

Acht Taiwanesen, die von der Volksrepublik China wegen Betrugs gesucht werden, erhalten in Tschechien Asyl. Darüber informierte der Anwalt der Männer am Montag. Das tschechische Innenministerium begründet seine Entscheidung damit, dass den acht Asylbewerbern in China Folter und Tod drohen könnten. Der Aufenthaltsstatus soll vorerst auf ein Jahr begrenzt sein.

Die acht Taiwanesen werden verdächtigt, sich als Gang hohe Geldbeträge von chinesischen Staatsbürgern erschlichen zu haben. Dabei sollen sie sich als Polizisten und Staatsbeamte der Volksrepublik ausgegeben haben. Tschechische Gerichte hatten zuvor einer Auslieferung zugestimmt.