Innenminister: Tschechische Post schließt keine Filialen

Die Tschechische Post plant nicht, ihre Filialen in Kleingemeinden zu schließen. Das teilte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach seinem Treffen mit dem Versitzenden des tschechischen Verbandes der Städte und Gemeinden František Lukl mit. Die Postämter seien ein Verknüpfungspunkt zwischen dem Staat und den Bürgern, der auch in den Regionen zugänglich sein müsse, so Hamáček. Laut dem Innenminister soll die Post dank der anstehenden Transformation binnen drei Jahren wieder Gewinn erreichen.

Premier Andrej Babiš bezeichnete jüngst die Post als tot und plädierte für deren Transformation in eine Aktiengesellschaft. Aufgrund seiner Aussage fürchteten Bürgermeister in kleinen Gemeinden vor einer Beschränkung der Dienstleistungen und Schließung von Filialen.