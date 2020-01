Innenminister: Tschechien nimmt Kriegswaisen aus Griechenland nicht auf

Tschechien wird die Kriegswaisen aus den Flüchtlingslagen in Griechenland nicht aufnehmen. Das sagte Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) in einer Talkshow des TV-Senders Prima am Sonntag.

Für Griechenland sei es nicht möglich, eine von Tschechien geforderte Liste von 40 Waisen vorzulegen, sagte Hamáček. Ihm zufolge ist realistisch, dass nicht kleine Kinder, sondern Afghanen und Pakistaner im Alter von 16 bis 18 Jahren nach Tschechien kommen würden. Das hält der Innenminister für ein Risiko für das Lan. Die Gelegenheit sei endgültig abgeschlossen, sagte Hamáček gegenüber dem TV-Sender.