Innenminister soll Leitung des Corona-Krisenstabs übernehmen

Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) soll die Leitung des Corona-Krisenstabs übernehmen. Dies sei der Wunsch von Premier Andrej Babiš (Partei Ano), berichteten mehrere tschechische Medien. Über den Wechsel an der Spitze des Krisenstabs will demnach das Regierungskabinett bei seiner Sitzung am Montag erntscheiden.

Bisher wird das Gremium von Staatsminister Roman Prymula aus dem Gesundheitsministerium geleitet. Der Epidemiologe solle sich aber nun auf das neu gestartete Projekt einer „Smarten Quarantäne“ konzentrieren, forderte Premier Babiš. In den vergangenen Tagen hatten Oppositionspolitiker mehrfach kritisiert, dass ein Beamter und kein Politiker an der Spitze des Krisenstabs stehe.