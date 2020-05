Innenminister schlägt Öffnung aller Grenzübergänge zu Deutschland und Österreich vor

Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) will der Regierung auf ihrer Sitzung am Montag vorschlagen, alle Grenzübergänge zu Österreich und Deutschland wieder zu öffnen. Hamáček teilte dies via Twitter am mit. Sein Team habe am Vormittag mit österreichischen und deutschen Kollegen darüber gesprochen, dass die Einreisebedingungen beiderseits der Grenze ähnlich sein sollen, schrieb er.

Ursprünglich sprach der Innenminister darüber, dass es ab 26. Mai möglich sein werde, an mehreren Übergängen als bisher die Grenze zu passieren. Die Kontrollen sollen nur noch stichprobenartig durchgeführt werden. Weiterhin bleibe aber die Pflicht gültig, bei der Einreise in die Tschechische Republik ebenso wie bei Reisen nach Österreich einen negativen Test auf das Coronavirus nachzuweisen.