Innenminister kritisiert Äußerungen zu möglicher Lockerung des Reiseverbots

Der tschechische Innenminister und Chef des Corona-Krisenstabs, Jan Hamáček, hat die jüngsten Äußerungen zu einer möglichen Lockerung des Reiseverbots kritisiert. Erst müsse die Politik von Experten handfeste Daten erhalten, bevor die Öffentlichkeit informiert werden dürfe, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstagnachmittag.

Damit wandte sich Hamáček vor allem gegen den Staatssekretär im Gesundheitsministerium Roman Prymula. Dieser hatte am Dienstag in einem Interview für das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen in Aussicht gestellt, dass ab August Urlaubsreisen nach Kroatien und in die Slowakei möglich sein könnten. Der Innenminister rügte Prymula auch dafür, dass dieser Ende März noch davon gesprochen hatte, die tschechischen Grenzen könnten eventuell zwei Jahre lang geschlossen bleiben. Solch unterschiedliche Darstellungen könnten zur Lachnummer werden, befürchtet Hamáček.