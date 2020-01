Innenminister Hamáček will Valachová als Ombudsfrau empfehlen

Innenminister Jan Hamáček will Staatspräsident Miloš Zeman die ehemalige Bildungsministerin Kateřina Valachová als Ombudsfrau vorschlagen. Dies sagte der Sozialdemokrat gegenüber Medien am Freitag. Hamáček betonte jedoch, dass die Recht auf eine Nominierung lediglich dem Staatsoberhaupt zukomme. Präsident Zeman hatte am Wochenende angedeutet, mit Valachová einverstanden zu sein.

Sollte das Abgeordnetenhaus Valachová wählen, könnte sie Ende Februar die bisherige Ombudsfrau Anna Šabatová im Amt beerben. Die bisherige Favoritin Zemans, Helena Válková, hatte eine Nominierung am Wochenende abgelehnt. Medien berichteten zuvor, dass die Ex-Justizministerin in den 1970er und1980er Jahren umstrittene kommunistischer Rechtspraktiken verteidigt haben soll.