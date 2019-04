Innenminister Hamáček bietet Albanien Hilfe an

Falls sich die Situation mit illegaler Migration auf dem Balkan verschlechtert, ist Tschechien bereit, Polizisten und Technik nach Albanien zu entsenden. Das sagte der tschechische Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) am Montag in Tirana nach dem Treffen mit seinem albanischen Amtskollegen Sander Lleshaj. Die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sei das Hauptthema der Gespräche gewesen, teilte das Innenministerium mit.

Mit dem Besuch in der albanischen Hauptstadt eröffnete Hamáček seine viertägige Reise durch drei Balkan-Länder. Am Dienstag und Mittwoch besucht er Nordmazedonien und am Donnerstag Serbien.