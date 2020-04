Innenminister fordert Verlängerung des Notstands

Sollte der Notstand in Tschechien nicht verlängert werden, drohe eine Reihe von Komplikationen. Dies sagte Innenminister Jan Hamáček bei einer Pressekonferenz des zentralen Corona-Krisenstabs der Regierung am Montag. Der Staat könnte so beispielsweise den Einkauf von Schutzmitteln nicht mehr wie bisher organisieren, so der Sozialdemokrat. Das Kabinett plante ursprünglich eine Verlängerung des Notstands bis 11. Mai, das Abgeordnetenhaus stimmte jedoch nur einer Ausweitung bis 30. April zu. Der Notstand wurde wegen der Coronavirus-Pandemie Mitte März erklärt.

Gleichzeitig stellte Hamáček eine Erleichterung für Grenzpendler in Aussicht. Demnach könnte die verpflichtende zweiwöchige Quarantäne durch einen Corona-Test ersetzt werden. Der Krisenstab will sich laut dem Innenminister am Mittwoch mit der Angelegenheit befassen.