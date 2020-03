Innenminister empfiehlt der Regierung Ausrufung des Notstands zu überlegen

Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) empfiehlt der Regierung, nach der weiteren Entwicklung der Situation mit dem Coronavirus die Ausrufung des Notstands künftig zu überlegen. Er werde darüber das Kabinett am Montag informieren, so der Innenminister. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) zufolge gibt es in der Gegenwart keinen Grund für die Ausrufung des Notstands. Die Regierung könnte im Fall des Notstands die Lieferungen von medizinischem Material zu regeln und Veranstaltungen mit hohen Teilnehmerzahlen zu verbieten.

Der Innenminister informierte zudem darüber, dass der Polizeipräsident und der Chef der Feuerwehr allen Polizisten und Feuerwehrleuten, die sich in den vom Coronavirus stark betroffenen Regionen aufhielten, anordneten, zwei Wochen in der Quarantäne zu bleiben.