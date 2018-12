Initiative kritisiert China wegen Diskriminierung der Uiguren

Eine Initiative von Vertretern der Universitäten, des öffentlichen Lebens und der Zivilgesellschaft in Tschechien und in der Slowakei forderte China auf, die Umerziehungslager für Uiguren und weitere Minderheiten zu schließen. Den Aufruf veröffentlichten die Initiatoren am Montag anlässlich des 70. Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Initiatoren kritisieren Peking wegen Umgang mit den moslimischen Uiguren in der Autonomen Uigurischen Region Xinjiang sowie das autoritäre Verhalten Chinas unter der Leitung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chinas Xi Jinping. Sie verurteilen vor allem die Tatsache, dass einige Hunderttausend Menschen in politischen Umerziehungslagern gefangen gehalten werden.

Initiatoren des Aufrufs sind der Sinologe Ondřej Klimeš, der Sinologe und Tibetologe Martin Slobodník, die Sinologin Olga Lomová und 120 weitere tschechische und slowakische Persönlichkeiten.