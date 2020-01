In Tschechien wurde Coronavirus nicht bestätigt

In Tschechien hat sich keiner der Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) sagte am Dienstag im Prager Abgeordnetenhaus, ein größeres Problem stelle die Grippe dar, an der in dieser Saison zwölf Menschen gestorben seien. Die Staatsbehörden unterschätzen seinen Worten zufolge aber die Lage um Coronavirus nicht.

In Prag ist ein Zentrum des Krisenstabs des Magistrats wegen Coronavirus aktiv. Auf eine eventuelle Epidemie bereiten sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei sowie die Stadtverkehrsbetriebe vor. Dies teilten der Prager Oberbürgermeister, Zdeněk Hřib (Piraten), sein Stellvertreter Petr Hlubuček (Stan) und die Stadtverordnete Milena Johnová (Praha Sobě) am Dienstag mit. Der Prager Václav-Havel-Flughafen konzentriert sich auf Direktflüge zwischen Prag und den chinesischen Städten, für die zwei Sondergates bestimmt sind. An den Ärztedienst direkt auf dem Flughafen wenden sich seit Montag mehr Passagiere als zuvor.